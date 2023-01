2 résultats affichés Tri par défaut Tri par popularité Tri par notes moyennes Tri du plus récent au plus ancien Tri par tarif croissant Tri par tarif décroissant

Bûche de chauffage

Produits disponibles :

Fortes en marc de café, les bûches compressées spécial nuit vous permettent de garder des braises chaudes toute la nuit et facilitent ainsi le rallumage de votre appareil le lendemain matin. Finis les matins frileux !

Produits de l'économie circulaire, les bûches Valoflam sont un mélange de sous-produits de l'industrie du bois (bois déchiqueté et sciure) et de marc de café. Elles sont 100% naturelles et très sèches.

Une ou deux de ces bûches spécial nuit assurent le maintien de votre feu en activité réduite pour une durée de 6 heures minimum. Vous pouvez l'utiliser de jour en cas d'absence pendant la journée et la nuit.

Ces bûches sont compatibles avec les appareils à foyer fermés. Elles vous offrent la sécurité d'un feu maintenu avec une présence de flamme limitée.

Il est important de stocker les bûches à l'abri de l'eau.

Caractéristiques

Composées de 80% de marc de café et de 20% de sciure de bois

Compatibles cheminée et poêle

Pouvoir calorifique > 5 000 Kw/t

Autonomie > 6h00 en foyer fermé

Produit sec <10% d'humidité Pouvoir Calorifique : > 5 000 Kw/t

Taux d’humidité : < 10% Taux de cendre : < 1.5% Sans additif ni liant Dimensions : 11 cm x 15 cm x 6 cm

Plus performantes, plus faciles à utiliser et plus simples à stocker que le bois traditionnel, nos bûches compressées à base de marc de café vous faciliteront la vie !

Produits de l'économie circulaire, les bûches Valoflam sont un mélange de sous-produits de l'industrie du bois (bois déchiqueté et sciure) et de marc de café. Elles sont 100% naturelles et très sèches.

Grâce au marc de café, nos bûches ont un meilleur pouvoir calorifique et permettent une montée en température plus rapide. Une bûche Valoflam correspond à 3 à 4 bûches de bois classiques.

Il est important de stocker les bûches à l'abri de l'eau.

Caractéristiques

Composées de 80% de marc de café et de 20% de sciure de bois

Compatibles cheminée et poêle

Pouvoir calorifique > 5 000 Kw/t

Autonomie > 1h30 en foyer fermé

Produit sec <8% d'humidité Pouvoir Calorifique : > 5 000 Kw/t

Taux d’humidité : < 10% Taux de cendre : < 1.5% Sans additif ni liant Dimensions : 11 cm x 15 cm x 6 cm